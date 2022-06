Calciomercato, Correa-Inter verso l'addio: il suo futuro può essere in Francia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - L'Inter e Joaquin Correa sono vicini all'addio. Il club meneghino ha comunicato all'entourage del Tucu il "via libera" per accasarsi con un'altra squadra. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sull'ex Lazio c'è già il Marsiglia. Infatti, Correa sarebbe finito nel taccuino di Sampaoli, suo ex allenatore al Siviglia e nella Seleccion. Il Marsiglia si è qualificato alla prossima Champions League e questo potrebbe far gola all'attaccante. Si tratta solo di un'idea, una trattativa vera e propria ancora non si è sviluppata. Il Tucu potrebbe arrivare più con un prestito che con un acquisto a titolo definitivo.