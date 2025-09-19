Derby | Dal sogno d'infanzia al gol alla Roma: Romagnoli si carica la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È romano, è laziale, e per Alessio Romagnoli il derby non potrà mai essere una partita come le altre. Quel match gli scorre nelle vene, intrecciato alla sua storia personale e alla scelta che ha segnato la sua carriera: dire no a offerte più ricche pur di indossare la maglia che sognava da bambino. Oggi, da leader biancoceleste, si prepara alla stracittadina con una voglia speciale di riscatto.

Il suo debutto stagionale non è stato brillante: contro il Sassuolo ha sofferto, pagando la condizione non ottimale dopo due giornate di stop per squalifica. Romagnoli sa di dover alzare il livello, restituendo solidità a una difesa troppo fragile nei momenti chiave. E sa che il derby è la partita giusta per farlo. Come ricorda il Corriere dello Sport, l’anno scorso, al ritorno, era stato lui a sbloccare la gara sotto la Curva Nord, con un colpo di testa imperioso su assist di Luca Pellegrini. Una festa rovinata poi dal gol di Soulé, ma quel momento resta inciso come il suo primo sigillo in un derby, prova della sua profonda appartenenza.

Per Alessio la stracittadina è questione d’identità. Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha sempre tifato Lazio. Dopo l’esperienza da capitano al Milan, nel 2022 ha accettato un ingaggio ridotto pur di coronare il sogno di vestire biancoceleste. La promessa di un ritocco al contratto verrà discussa a gennaio, ma intanto Romagnoli ha già assunto la guida della retroguardia, quella che Sarri oggi reclama con urgenza.