DIRETTA - Calciomercato Lazio, dalle cessioni ai possibili colpi per l'esterno

Il mercato della Lazio è in fase di stallo e nel frattempo le settimane passano. Maurizio Sarri sperava di poter aggregare qualche volto nuovo al ritiro di Marienfeld ma er il momento non è stato ancora possibile. La tanto attesa cessione che sbloccherebbe i colpi in entrata tarda ad arrivare e il nome caldo in uscita è sempre quello di Correa. L'argentino attende l'offerta dell'Everton ma anche l'Inter potrebbe puntare su di lui. Altra partenza sicura è quella di uno tra Caicedo e Muriqi, con il kosovaro che sembra aver superato il compagno nelle gerarchie. Entrambi hanno più di qualche estimatore ma per il momento nessuna offerta convincente è arrivata alla società. In difesa invece nel ruolo di vice Luiz Felipe Patric sembra dare più certezze rispetto a Vavro per il quale, in tal caso, andrebbe trovata una sistemazione.

OBIETTIVI - La Lazio è sempre alla ricerca di 1/2 esterni d'attacco. Se dovesse partire Correa potrebbero essere due i colpi in entrata per quel ruolo. Il nome di Kostic ha ripreso quota ed è stato già bloccato dai biancocelesti, anche se si tratta di un extracomunitario e per tesserarlo andrebbe sistemato Kamenovic il cui contratto non è stato ancora depositato. Stesso discorso per Hudson-Odoi del Chelsea, disposto a farlo partire. Resta complicata la pista che porta a Brandt che fino a qualche giorno fa era il primo obiettivo della Lazio. Ora il giocatore sembra intenzionato a restare al Dortmund e anche il club vuole puntare su di lui. Rimangono le operazioni low-cost come Shaqiri, Callejon, Brekalo e Januzaj, giocatori per i quali non sarebbe necessario un eccessivo sforzo economico per quanto riguarda il cartellino.

