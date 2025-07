Lazio, gestione mirata per cinque: Zaccagni e Patric pronti al rientro

RASSEGNA STAMPA - Prosegue il ritiro della Lazio con qualche assenza e diverse situazioni da monitorare sul fronte fisico. Non si sono allenati in gruppo Isaksen, Zaccagni, Gigot, Patric e Pellegrini. Il danese è stato fermato per il secondo giorno consecutivo: si tratta di una semplice gestione, senza particolari allarmi, così come per Gigot.

Zaccagni prosegue il percorso di recupero dopo l’operazione per pubalgia di giugno. L’esterno sta seguendo il programma personalizzato ma è pronto ad aumentare i carichi di lavoro nei prossimi giorni. Per la prima volta assente Pellegrini, mentre Patric ha svolto solo la parte tattica in campo, completando quella atletica in palestra: anche lui è sulla via del pieno recupero dopo l’intervento alla caviglia dei mesi scorsi. La seconda settimana di lavoro, come spiega il Corriere dello Sport, dovrebbe segnare il rientro stabile sia per Zaccagni sia per Patric, con l’obiettivo di tornare protagonisti già nell’amichevole del 26 luglio a Frosinone contro l’Avellino.

