Lazio | L'arco di Zaccagni punta al Mapei: obiettivo sesta freccia contro il Sassuolo

RASSEGNA STAMPA - Contro il Sassuolo, Mattia Zaccagni è pronto a tendere il suo arco. Come scrive il Messaggero, infatti, gli emiliani rappresentano la sua vittima preferita: cinque gol nei precedenti e almeno una rete segnata in ogni stagione dal 2021-22, sia all’andata che al ritorno. In due occasioni ha colpito al Mapei Stadium, anche se nell’ultima trasferta partì dalla panchina e restò a secco, riscattandosi però al ritorno con un gol nonostante un finale di gara da incubo, simile a quello vissuto lo scorso maggio contro il Lecce.

Da allora molte cose sono cambiate per Zaccagni. La pubalgia che lo aveva tormentato da marzo è ormai un ricordo: l’intervento mini-invasivo di giugno lo ha rimesso in sesto, restituendogli ritmo, condizione e sorriso. E proprio da ex contro il Verona è arrivato il gol della rinascita: stop elegante e piattone vincente alle spalle di Montipò, dopo 182 giorni di digiuno. Troppo per un giocatore come lui, che ora punta a toccare nuovamente la doppia cifra di reti in stagione, per la terza volta in carriera e la seconda con Sarri.

Con il tecnico toscano, che oggi parlerà in conferenza alle 12 dopo la rifinitura, Zaccagni ha trovato la definitiva consacrazione, conquistando anche la Nazionale. Capitano in campo e trascinatore, ieri si è allenato regolarmente con il gruppo nella penultima seduta settimanale, pronto a riprendere la mira proprio contro il suo bersaglio preferito.