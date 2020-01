Lazio, novità a Piazza della Libertà: sarà luogo di lettura

Piazza della Libertà sarà sempre un luogo di culto per i tifosi della Lazio. Il prossimo 9 gennaio, in occasione del 120 esimo compleanno del club biancoceleste, verrà dato un ulteriore tocco di classe. Alle 15 nel giardino della piazza verranno inaugurati i 'leggii per leggere la storia'. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei saranno permanenti e serviranno per rivivere le pagine più belle della storia biancoceleste. Da vari anni il giardino di Piazza della Libertà è curato dalla Lazio Atletica Leggera, che ha proposto anche un progetto di ristrutturazione. Sul portale di riferimento la sezione della Polisportiva chiede il sostegno, anche economico, di tutti coloro che intendono dare una mano.

