Lazio, quando torna Cataldi? Ora c’è una nuova data a rischio
RASSEGNA STAMPA - Non ha aiutato più di tanto Gennaro Gattuso la sosta per le nazionali. Rispetto al previsto sono stati pochi i recuperi in casa Lazio: solo Dele-Bashiru, che deve tra l’altro ritrovare la condizione, a cui si aggiungono lo stop di Gudmundsson e l’incidente di Cancellieri.
Tra gli infortunati anche Danilo Cataldi, che circa una settimana fa aveva riscontrato un nuovo problema e aveva dovuto rallentare il percorso di recupero. Il prodotto del vivaio della Lazio dovrà attendere ancora prima di tornare in gruppo.
Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, infatti, a oggi Cataldi non è certo di riuscire a essere a disposizione il 18 ottobre, quando in Piemonte la Lazio giocherà contro la Juventus. Il centrocampista starà fermo un’altra settimana, costringendo Gattuso a rinunciare ancora a un ricambio in mediana.