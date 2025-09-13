Sassuolo, dubbio in porta e certezze in attacco: Grosso prepara la sfida alla Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Sassuolo ospiterà la Lazio al Mapei Stadium per la terza sfida del campionato. Fabio Grosso si gioca molto, non è partito benissimo. Con il rientro dei nazionali e l'arrivo di calciatori in extremis come Cheddira e Coulibaly, il tecnico ha molti ballottaggi da dover scogliere. Uno su tutti in porta. Muric e Turati si giocheranno una maglia da titolare e probabilmente sarà un dualismo che si vedrà per tutta la stagione.

Tra ballottaggi e incertezze, l'unica cosa certa per i neroverdi è il reparto offensivo. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Fabio Grosso ripartirà dal tridente Laurienté - Pinamonti - Berardi. Con quest'ultimo che, con il ritorno in Serie A, ritrova una delle sue vittime preferite (9 gol e 4 assist contro la Lazio).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.