Verona, attesa per Baldanzi: può già esordire contro la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Tommaso Baldanzi vestirà la maglia del Verona proprio a ridosso della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. L’ex Roma potrebbe debuttare già domenica, in una gara che per lui profuma di derby capitolino. L’Hellas, condizionato da tanti infortuni (su tutti quello grave di Suslov), ha accelerato sul mercato negli ultimi giorni e Baldanzi andrà a riempire la casella in trequarti rimasta vuota, con possibili adattamenti tattici dal 3-5-2 al 3-4-2-1.
Per domenica restano alcuni dubbi di formazione: a sinistra ballottaggio tra Frese e Bradaric, mentre il nuovo difensore Orban potrebbe entrare solo a gara in corso. In mezzo Kastanos e Harroui spingono per una maglia, ma l’assetto del centrocampo dovrebbe restare intatto. La Lazio si troverà così di fronte un Verona rinnovato, con entusiasmo e un trequartista di talento pronto a sorprendere già al debutto.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.