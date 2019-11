FORMELLO - Lazio, 15' aperti ai media: chance per Proto - FOTO&VIDEO

FORMELLO - La Lazio prende la mira: è partita la rifinitura anti-Cluj tra le mura del Fersini, prima aperto 15' minuti ai media e ora blindato per le prove tattiche in vista del match di domani. Inzaghi chiama a raccolta la squadra per un breve colloquio prima dell'inizio della seduta, al quale non partecipano gli unici assenti di giornata: Jordan Lukaku (stamattina controlli in Paideia per lui), Adam Marusic (infortunato) e Thomas Strakosha. Al lavoro con i preparatori dei portieri Grigioni e Zappalà ci sono solo Proto, Guerrieri e Alia. Il belga a questo punto spera in una maglia da titolare contro il Cluj, sarebbe la sua prima presenza stagionale.

VIDEO - IL DISCORSO DI INZAGHI ALLA SQUADRA

VIDEO - I PORTIERI IN CAMPO PER LA RIFINITURA: MANCA STRAKOSHA

VIDEO - GLI "SPAGNOLI" CON INZAGHI