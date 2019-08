Calciomercato, anche la Roma sull'ex Lazio Caceres

Si potrebbe accendere un'altra pista, per il futuro di Martin Caceres. L'ex Lazio, accostato nelle ultime ore anche al Monaco - nella giornata di oggi era previsto il colloquio tra l'entourage del giocatore e il club del Principato - potrebbe tornare in auge anche per la Roma. Già seguito nell'estate del 2016, il profilo del terzino uruguaiano è considerato una valida opzione nel caso saltasse l'arrivo di Rugani. Secondo Libero, Caceres chiede un biennale da 1.5 milioni l'anno.

LAZIO, CORREA PRONTO AL RINNOVO

LAZIO, LE PAROLE DI RIPERT

TORNA ALLA HOMEPAGE