Calciomercato Lazio, Giroud sempre nel mirino: in estate l'affondo decisivo

La Lazio non molla la presa. Olivier Giroud è entrato nei radar biancocelesti. Il suo nome ha fatto tremare il mercato di gennaio, nulla di più. Il Telegraph è tornato a parlarne: un precontratto da due anni di ingaggio a 3,5 milioni più bonus a stagione. Mica male. Tare e Lotito non mollano. Giroud, 33 anni, è in scadenza a giugno. E proprio questa estate, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio proverà ad affondare il colpo decisivo, quello andato a vuoto d'inverno. Molto dipenderà dall'attaccante, che a parametro zero potrà decidere in totale autonomia che strada percorrere. La società biancoceleste dovrà vedersela con un'agguerrita concorrenza. Non sarà facile portare a Roma Giroud, Lotito e Tare proveranno a far leva sul progetto e sulla fantastica realtà che la Lazio sta diventando.

EUROPEO - Sembrava tutto fatto nel mese di gennaio, poi il veto di Lampard ha inchiodato Giroud a Londra. Non veniva convocato da dicembre, ha chiesto all'allenatore di essere di nuovo inserito nel progetto e preso in considerazione. E lunedì, nel posticipo con il Manchester United, è tornato in campo a 20 minuti dalla fine. Il ct della Francia, Deschamps, lo considera il centravanti titolare: c'è un Europeo da giocare. A giugno Giroud sarà impegnato sicuramente con la maglia della Nazionale. Poi potrebbe indossare un'altra casacca...

LAZIO, IL LUNGO POST DI ADANI SU TWITTER

LAZIO, IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 19-02 alle 08.15