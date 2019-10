Calciomercato Lazio, in Turchia sicuri: "Fenerbahce ancora su Durmisi"

Il Fenerbahce non molla Riza Durmisi. Secondo i media turchi, il club di Istanbul è pronto ad un nuovo assalto a gennaio, quando si aprirà di nuovo il calciomercato. Già in estate l'accordo, in prestito secco, sembrava ad un passo. In realtà non si è mai concretizzato, con il terzino sinistro rimasto a Roma senza mai essere preso in considerazione da Simone Inzaghi. A gennaio si riparlerà ancora di prestito. Durmisi è sempre sul piede di partenza.