Lazio, dall'Inghilterra: "Se non arriva Milinkovic, Manchester su Fernandes"

Prima certezze, poi voci e infine smentite. Del possibile trasferimento di Milinkovic al Manchester United si è parlato tanto nelle ultime 24-36 ore, ma di definito ancora non c'è nulla. Come riporta Manchester Evening News, infatti, i Red Devils non starebbero pensando solo al serbo come eventuale sostituto di Pogba: secondo il portale inglese, Bruno Fernandes sarebbe molto vicino a sposare il progetto di Solskjær e volare oltremanica. La trattativa con lo Sporting Lisbona procede, e l'intesa sembra essere vicina. Per l'ex Samp i portoghesi chiedono 70 milioni di euro, lo United è pronto ad offrirne 62. La sensazione dei media britannici è che l'operazione possa realmente chiudersi in tempi brevi, e a quel punto potrebbe rovesciare tutte le carte in tavola del mercato della Lazio. Nel caso in cui il Manchester dovesse portarsi a casa Bruno Fernandes, perderebbe sempre più di consistenza la possibilità di vedere Milinkovic in Premier League.

