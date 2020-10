RIVIVI LA DIRETTA - Sorteggio Champions League: Lazio nel girone F, ecco le avversarie

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Riassumiamo i gironi della nuova Champions League.

Gruppo A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca

Gruppo B: Real Madrid, Shakhtar, Inter, Borussia Mönchenglabach

Gruppo C: Porto, Man.City, Olympiacos, Olympique Marsiglia

Gruppo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Gruppo E: Chelsea, Siviglia, Krasnodar, Rennes

Gruppo F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge

Gruppo G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

Gruppo H: PSG, Man.United, Lipsia, Istanbul Basaksehir

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Hans Flick vince il premio con miglior allenatore, mentre Robert Lewandowski è eletto miglior giocatore della passata edizione della Champions League.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 - Via al sorteggio della quarta fascia. Il Marsiglia va nel gruppo C con Porto, City e Olympiacos. La Lokomotiv Mosca pesca il gruppo D con Bayern, Atletico e Salisburgo. Il Club Brugge nel gruppo F della Lazio che quindi affronterà i belgi oltre a Zenit e Borussia Dortmund. Basaksehir nel gruppo H con PSG, United e Lipsia. Il Rennes viene inserito nel gruppo E con Siviglia, Chelsea e Krasnodar. Midtjylland nel gruppo D con Liverpool, Ajax e Atalanta. Il Borussia Mönchengladbach con Real, Inter e Shakthar nel gruppo B. Mentre il Ferencvaros finisce con Juventus, Barcellona e Dinamo Kiev nel gruppo G.

AGGIORNAMENTO ORE 17.57 - Via al sorteggio della terza fascia. Krasnodar prima estratta, i russi vanno nel girone E con Siviglia e Chelsea. Lipsia seconda estratta nel girone H con PSG e Manchester United. Atalanta inserita nel gruppo D con Liverpool e Ajax. Dinamo Kiev nel gruppo di Juve e Barcellona. Olympiacos nel gruppo C con City e Porto. Salisburgo nel gruppo della morte con Bayern e Atletico Madrid. Inter nel girone B con Real e Shakhtar. La Lazio va nel gruppo F con Zenit e Borussia Dortmund.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - In attesa dell'estrazione della terza fascia, dove è inserita la Lazio, vengono premiati i migliori centrocamapisti della stagione per l'Uefa. Kevin De Bruyne è il miglior centrocampista.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Malouda e Drogba al sorteggio. Atletico Madrid nel girone A con il Bayern. Chelsea nel girone E con il Siviglia. Barcellona nel girone G con la Juventus, sarà Messi contro Cristiano Ronaldo. Ajax nel gruppo D con il Liverpool. Shakthar nel girone B contro il Real Madrid. Il Borussia Dortmund va nel girone F con lo Zenit. Il Manchester United nel girone H, quello del PSG. Il Manchester City, invece, accoppiato al Porto nel girone C.

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 - Tra poco si procederà con l'estrazione delle squadre appartenenti alla seconda fascia. La Lazio, inserita in terza, non potrà essere inserita nel gruppo G, quello della Juventus, perché due squadre della stessa nazione non possono giocare nello stesso gruppo. Intanto l'Uefa award come miglior difensore va a Kimmich, Renard del Lione vince per le donne.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Via con il sorteggio vero e proprio. Si parte. La prima estratta è il Bayern Monaco che va nel girone A, Real Madrid nel girone B, Porto nel girone C, Liverpool nel girone D, Siviglia nel girone E, Zenit nel girone F, Juventus inserita nel girone G, PSG nel gruppo H.

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 - Arriva sul palco Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'Uefa, che spiega il meccanismo con cui verranno composti i gironi. Verranno estratte prima le teste di serie che verranno inserite nei rispettivi gironi.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - Comincia l'assegnazione degli awards. Verranno premiati i migliori giocatori, donne e uomini, della stagione passata, scelti dall'Uefa. Neuer vince il premio come miglior portiere della passata edizione della Champions, Bouhaddi, portiere del Lione, trionfa in campo femminile.

AGGIORNAMENTO ORE 17.05 - Sale sul palco il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin: "È stato folle quanto accaduto negli ultimi mesi, ma il calcio dà uno spirito positivo alla gente, comunica che il mondo va avanti e che c'è speranza nel futuro". Didier Drogba sarà il vincitore del "President Award", annuncia Ceferin. Un video riassume la grande carriera dell'attaccante ivoriano. Entra in scena Drogba per ricevere il premio, con lui anche Malouda altro ex Chelsea.

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 - Inizia la cerimonia a Ginevra con Pedro Pinto a condurre. Presentazione dei vari club che parteciperanno alla Champions sul grande schermo alle spalle dei presentatori.

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 - Inizierà tra pochi minuti il sorteggio dei gironi di Champions League. Appuntamento tra un quarto d'ora circa. Diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it

Si terrà oggi alle 17:00 a Ginevra il sorteggio dei gironi di Champions League per la stagione 2020/21. Quest'anno protagonista tra le 4 italiane sarà anche la Lazio che torna nella massima competizione europea dopo 13 anni. Oggi i biancocelesti scopriranno quali saranno le sue avversarie nella prima fase del torneo. Le formazioni partecipanti sono state già divise in 4 fasce e ogni girone sarà composto da 4 squadre provenienti da ognuna di esse. La prima fascia è formata dai detentori della UEFA Champions League, dai detentori della UEFA Europa League e dalle vincitrici del campionato delle sei nazioni con il ranking più alto che non si sono qualificate vincendo uno dei titoli 2019/20 . Le altre tre sono determinate dal ranking per club.

FASCIA 1

Bayern (GER, detentore UEFA Champions League)

Sevilla (ESP, detentore UEFA Europa League)

Real Madrid (ESP)

Liverpool (ENG)

Juventus (ITA)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Porto (POR)

FASCIA 2

Barcelona (ESP) coefficiente 128,000

Atlético de Madrid (ESP) 127,000

Manchester City (ENG) 116,000

Manchester United (ENG) 100,000

Shakhtar Donetsk (UKR) 85,000

Dortmund (GER) 85,000

Chelsea (ENG) 83,000

Ajax (NED) 69,500

FASCIA 3

Dynamo Kyiv (UKR)* 55.000

Salzburg (AUT)* 53.500

RB Leipzig (GER) 49.000

Internazionale Milano (ITA) 44.000

Olympiacos (GRE)* 43.000

Lazio (ITA) 41.000

Krasnodar (RUS)* 35.500

Atalanta (ITA) 33.500

FASCIA 4

Lokomotiv Moskva (RUS) 33.000

Marseille (FRA) 31.000

Club Brugge (BEL) 28.500

Borussia Mönchengladbach (GER) 26.000

İstanbul Başakşehir (TUR) 21.500

Midtjylland (DEN)* 14.500

Rennes (FRA) 14.000

Ferencváros (HUN)* 9.000

*Qualificate attraverso gli spareggi

CALENDARIO - Il torneo avrà inizio il 20 e 21 ottobre 2020 con le gare della prima giornata, si proseguirà a distanza di una settimana con la seconda giornata (27 e 28 ottobre) mentre 7 giorni più tardi andrà in scena la terza (3 e 4 novembre). Una pausa di tre settimane precede il ritorno in campo per la quarta giornata (24 e 25 novembre), turno seguito dalla quinta (1 e 2 dicembre) fino alla chiusura dei gironi con la sesta e ultima giornata (8 e 9 dicembre). Altra pausa, stavolta di più di due mesi, e appuntamento al 2021 per la fase a eliminazione diretta: ottavi di finale in programma tra il 16 febbraio e il 17 marzo, i quarti tra il 6 e il 14 aprile e le semifinali tra il 27 aprile e il 5 maggio. La finale è fissata il 29 maggio 2021 e si disputerà allo stadio Atatürk di Istanbul.

