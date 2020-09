Calciomercato Lazio, il Napoli sogna (ancora) Acerbi: ecco i dettagli

Il Napoli ci riprova per Francesco Acerbi. Nella giornata di venerdì c’è stata una telefonata del ds azzurro, Cristiano Giuntoli, a Federico Pastorello per capire se ci fosse la possibilità di portare il centrale a Castel Volturno. Il Napoli vorrebbe Ace per sostituite Koulibaly che andrà in Premier, probabilmente al City. Ma il sondaggio effettuato da Giuntoli è destinato a rimanere tale. Acerbi vuole rimanere alla Lazio, rinnoverà il contratto nei prossimi giorni, l’accordo è ormai definito. Non ci sono chance che possa cambiare maglia, che possa lasciare Formello. Le nubi che s’erano addensate nelle settimane scorse si sono diradate e la Lazio ripartirà dal suo Leone. Il Napoli c’ha provato, è stato respinto, anche perché Lotito valuta Acerbi circa 25 milioni, troppo - secondo De Laurentiis - per un difensore che va per i 33 anni. Nessun pericolo. Quindi. Acerbi rimarrà in biancoceleste.

