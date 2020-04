Conte: "Gli allenamenti di squadra riprenderanno il 18 maggio. Sulla ripresa del campionato..."

In conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha spiegato le nuove decisione del dpcm che entrerà in vigore il 4 maggio per due settimane. In ambito sportivo c'è una differenziazione tra sport individuali e di squadra: "Per l'attività sportiva ci si potrà allontanare dalla propria abitazione, rispettando una distanza di 2 metri. Per consentire una ripresa delle attività sportive saranno consentite le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, ritenuti dal Coni e dal ministero dello Sport di interesse nazionale. Saranno a porte chiuse e con misure di distanziamento per chi pratica sport individuali. Abbiamo in animo di riaprire il 18 maggio gli allenamenti delle squadre in ambito sportivo". In seguito Conte ha risposto a una domanda sulla ripresa dei campionati: "Sta ponendo la domanda a un appassionato di calcio. All'inizio mi sembrava strano che il campionato potesse essere interrotto, ma poi ci siamo trovati in questa emergenza mondiale. Il ministro Spadafora lavorerà con tutte le componenti del calcio e del mondo dello sport per trovare un percorso adeguato verso la ripresa degli allenamenti, di cui abbiamo già previsto le date sia per gli sport individuali che per quelli di squadra. In seguito si valuterà se ci saranno le condizioni per completare i campionati che sono stati sospesi. Se arriveremo a quelle condizioni prenderemo quelle decisioni, perché siamo tutti affezionati ai nostri beniamini e non vogliamo che si ammalino loro per primi".