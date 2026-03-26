DIRETTA - Italia - Irlanda del Nord 0-0: McNair anticipa Kean in area
Playoff Qual. Mondiali 2026 | Semifinale
Giovedì 26 marzo 2026, ore 20:45
Gewiss Stadium, Bergamo
ITALIA - IRLANDA DEL NORD 0-0
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Gatti, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, Mcconville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenn, Spencer; Galbraith; Price; Donley. A disp.: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Ct: O’Neill.
Arbitro: Danny Makkelie (NED); Assistenti: Steegstra (NED) - de Vries (NED); IV Uomo: Gil Manzano (ESP); VAR: Van Boekel (NED); AVAR: Manschot (NED).
NOTE
Ammoniti:
Espulsi:
Recupero:
PRIMO TEMPO
20' - Pericolo per l'Italia: Galbraith scatta verso la porta di Donnarumma, il suo tiro viene deviato e finisce facilmente tra le braccia del portiere azzurro.
17' - Lancio di Barella per Kean. Decisivo McNair nell'anticipo.
15' - Brivido per l'Italia: il cross su calcio d'angolo dell'Irlanda del Nord ha attraversato tutta l'area di rigore.
11' - Manata di Spencer su Politano: Makkelie fischia fallo.
7' - Ancora Dimarco al tiro: para Charles, poi salva Hume che non permette a Tonali di concludere a rete.
6' - Altra occasione per l'Italia, questa volta con Dimarco. Il suo tiro-cross costringe Charles a mettere la palla in angolo.
5' - Ci prova Tonali di testa: palla fuori di poco.
4' - Primo lancio in avanti di Locatelli per Kean: tiro deviato in angolo.
3' - L'Italia sbaglia tanto, l'Irlanda del Nord pressa alto. Donley guadagna un calcio di punizione.
1' - Fischio d'inizio!
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Irlanda del Nord, gara valida per semifinale dei playoff per i Mondiali 2026. A Bergamo gli azzurri si giocano la qualificazione: in caso di vittoria sfideranno una tra Galles e Bosnia in finale.