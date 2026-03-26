DIRETTA - Italia - Irlanda del Nord 0-0: McNair anticipa Kean in area

26.03.2026 21:08 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
DIRETTA - Italia - Irlanda del Nord 0-0: McNair anticipa Kean in area
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Playoff Qual. Mondiali 2026 | Semifinale

Giovedì 26 marzo 2026, ore 20:45

Gewiss Stadium, Bergamo

ITALIA - IRLANDA DEL NORD 0-0

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Gatti, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, Mcconville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenn, Spencer; Galbraith; Price; Donley. A disp.: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Ct: O’Neill.

Arbitro: Danny Makkelie (NED); Assistenti: Steegstra (NED) - de Vries (NED); IV Uomo: Gil Manzano (ESP); VAR: Van Boekel (NED); AVAR: Manschot (NED).

NOTE

Ammoniti:

Espulsi:

Recupero:

PRIMO TEMPO

20' - Pericolo per l'Italia: Galbraith scatta verso la porta di Donnarumma, il suo tiro viene deviato e finisce facilmente tra le braccia del portiere azzurro.

17' - Lancio di Barella per Kean. Decisivo McNair nell'anticipo.

15' - Brivido per l'Italia: il cross su calcio d'angolo dell'Irlanda del Nord ha attraversato tutta l'area di rigore.

11' - Manata di Spencer su Politano: Makkelie fischia fallo.

7' - Ancora Dimarco al tiro: para Charles, poi salva Hume che non permette a Tonali di concludere a rete.

6' - Altra occasione per l'Italia, questa volta con Dimarco. Il suo tiro-cross costringe Charles a mettere la palla in angolo.

5' - Ci prova Tonali di testa: palla fuori di poco.

4' - Primo lancio in avanti di Locatelli per Kean: tiro deviato in angolo.

3' - L'Italia sbaglia tanto, l'Irlanda del Nord pressa alto. Donley guadagna un calcio di punizione.

1' - Fischio d'inizio!

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Irlanda del Nord, gara valida per semifinale dei playoff per i Mondiali 2026. A Bergamo gli azzurri si giocano la qualificazione: in caso di vittoria sfideranno una tra Galles e Bosnia in finale.