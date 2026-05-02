DIRETTA | Lazio Primavera - Parma 1-3: termina il primo tempo
Primavera 1 | 36ª giornata
Sabato 2 maggio 2026, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Cangemi, Santagostino, Farcomeni, Marinaj, Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Battisti, Milillo, Sulejmani, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Boccardelli. All.: Francesco Punzi
PARMA (3-4-2-1): Astaldi; Drobnic, Varali, Conde; Mena, Tigani, Konaté, Castaldo; Cardinali, Plicco; Mikolajewski. A disp.: Mazzocchi, D'Intino, Balduzzi, Diop, Gemello, Opoku, Marchesi, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori. All.: Nicola Corrent
Arbitro: Eremitaggio (sez. Ancona)
Assistenti: Lombardi - Scipione
Marcatori: Plicco (5', P), Mikolajewski (16', 33', P), Sana Fernandes (24', L).
Ammoniti: Farcomeni (L), Konaté (P), Bordoni (L).
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
45'+3' - Si chiude il primo tempo, 1-3 all'intervallo.
45' - Concesso un minuto di recupero.
38' - Occasione Parma. Lasciato colpevolmente solo su un corner, Mikolajewski manda alto di testa da pochi passi e manca il colpo del ko.
35' - Ammonito anche Bordoni per un intervento in ritardo.
33' - Tris del Parma. Plicco scappa sulla sinistra e serve un cross deviato a Mikolajewski, che anticipa Bordoni sul primo palo e gira al volo in porta. Doppietta personale per l'attaccante e risultato sull1-3.
27' - Santagostino va via a Konaté che lo atterra, l'arbitro estrae il giallo.
24' - GOOOL DELLA LAZIO! Sana Fernandes accorcia le distanze con un gran destro da fuori che sorprende Astaldi con una traiettoria imprevedibile.
16' - Il Parma raddoppia. Punizione chirurgica di Mikolajewski, che prende la mira col mancino e trova l'angolino. 0-2 per i ducali.
15' - Farcomeni stende Plicco al limite dell'area e diventa il primo ammonito del match.
10' - I biancocelesti provano a reagire affacciandosi in avanti, la difesa ospite tiene botta.
5' - Parma in vantaggio. Plicco sblocca subito il match con uno splendido destro dal limite che si infila all'incrocio dei pali.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Parma, gara valida per la trentaseiesima giornata di campionato. Raggiunta la salvezza aritmetica, i biancocelesti possono affrontare le ultime tre sfide stagionali in grande serenità, con l'obiettivo di provare a scalare ulteriormente la classifica. Di fronte i ducali di Corrent, in seconda posizione e pienamente coinvolti nella lotta al titolo. Appuntamento alle ore 11:00 per il calcio d'inizio.