Lazio-Celtic, l'Olimpico sarà caldissimo: il dato aggiornato sui tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mancano pochissime ore alla sfida di Champions League tra Lazio e Celtic, il calcio d’inizio è in programma alle 18:45. L’Olimpico è pronto a spingere i biancocelesti verso l’obiettivo, in palio ci sono tre punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi. Come appreso dalla nostra redazione, si è vicini a toccare quota cinquantamila spettatori e non è detto che non ci si riesca. I tagliandi sono ancora in vendita e non si esclude che il numero non possa aumentare nei prossimi minuti.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE