Lazio, confermato il test contro l’Auronzo: il campo resta l’unica pecca

RASSEGNA STAMPA – Prosegue la preparazione dei biancocelesti sotto le Tre Cime di Lavaredo, tra una sgambata e qualche rimprovero di mister Sarri. Oggi le aquile affronteranno il primo test della stagione contro i dilettanti dell’Auronzo di Cadore. Momento importante per fare un parziale dopo questi primi giorni di ritiro e valutare le condizioni della squadra. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dopo una serie di dubbi e perplessità l’amichevole è stata confermata. Si disputerà nel pomeriggio alle 18:00 presso lo Zandegiacomo, nonostante le preoccupazioni di Sarri. Il campo non è in perfette condizioni come lo scorso anno e, in seguito alle lamentele del tecnico e di qualche giocatore, per ovviare al problema si era presa in considerazione l’idea di far disputare l’amichevole in un altro impianto ma per problemi di vario genere è stato preferito lasciare le cose come stanno. Intanto, assicurano, i giardinieri sono al lavoro per cercare di risolvere il problema e rendere il manto erboso quanto più possibile adatto all’esigenza del caso.

