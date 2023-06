Lazio, Lotito ha le idee chiare: "Vi dico chi farà il mercato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sessione di calciomercato in casa Lazio si preannuncia intensa. Tanti i nomi in ballo, numerose le richieste di Sarri, così come non saranno pochi i calciatori in cerca di una nuova sistemazione. Lotito, però, non ha ancora conferito la carica di direttore sportivo - figura la sua presenza all'interno dell'organigramma è obbligatoria. Il patron, riporta Il Messaggero, ha le idee piuttosto chiare. "Farò io il mercato come la scorsa estate", le sue parole. In attesa della scelta ufficiale del dirigente che sostituirà Igli Tare, Lotito ha fatto richiesta a Fabiani e Calveri di lavorare sulle uscite indicate da Sarri: tra i partenti, tra gli altri, Marcos Antonio e Maximiano.

Le uscite

Pensano all'addio anche Basic e Cancellieri. Per l'attaccante Under 21 c'è da capire se finirà nell'affare Berardi al Sassuolo oppure alla Salernitana o Torino. Il lavoro più grande, in termini di uscite, dovrà tuttavia esser fatto prima del ritiro di Auronzo. Torneranno a Formello un esercito di prestiti: sono 12, tra cui Jony, Kamenovic e Raul Moro. Tutti elementi che l'allenatore non ha intenzione di trovarsi all'arrivo sotto le Tre Cime di Lavaredo.

TORNA ALLA HOMEPAGE