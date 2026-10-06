Lazio, la società lavora al rinnovo di Cataldi: ecco la situazione

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RASSEGNA STAMPA - È in agenda il rinnovo di Danilo Cataldi. È tra i prossimi in lista, dopo quello di Floriani Mussolini ormai a un passo. La Lazio sicuramente blinderà il terzino classe 2003, in scadenza nel 2028. Per lui un lungo contratto e un adeguamento significativo dell'ingaggio (a salire), sintomo di quanto la società creda nelle potenzialità del ragazzo cresciuto nel settore giovanile.

Lo stesso vale per Cataldi, cresciuto a Formello e leader dello spogliatoio. La sua stagione non è ancora iniziata davvero: ha saltato tutta la preparazione estiva a causa dell'operazione per risolvere la pubalgia, e più di recente ha avuto un risentimento al quadricipite. Ma il club pensa comunque al rinnovo, visto che il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno 2027.

Come riportato da Il Messaggero, per lui i colloqui sono iniziati da tempo e pare non ci siano problemi per trovare l'intesa definitiva. Si attende solo il via libera.