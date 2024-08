Lotito 'boccia' il Comune di Roma: "Sondaggio per Dybala? Privo di senso!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Claudio Lotito boccia il sondaggio del Comune di Roma sulla decisione di Paulo Dybala di rimanere alla Roma. "Una cosa priva di senso. Credo che a tutti i romani interessi molto di più che il Comune si occupi dei servizi erogati e delle condizioni della viabilità...", dice il presidente della Lazio parlando con l'Adnkronos. Roma Capitale sul suo canale Whatsapp ufficiale ha lanciato un sondaggio per chiedere ai 227.000 iscritti qual è, secondo loro, il motivo che ha convinto Dybala a rimanere nella As Roma rifiutando la corte (e i milioni) degli arabi.

"Perché questo sondaggio non l'hanno fatto sui giocatori della Lazio?", si domanda il senatore di Forza Italia, che prosegue: "Faccio un discorso molto pratico. Roma è la Capitale d'Italia e dal punto di vista sportivo ha due entità, una è la Roma e una la Lazio. La Lazio è la prima squadra della Capitale, se non altro dal punto di vista anagrafico. Non capisco quale possa essere l'interesse del Comune di Roma nel chiedere ai cittadini perché Dybala è rimasto a Roma. Che senso ha capire perché un giocatore rimane o non rimane?".

"Prendo atto di questo sondaggio - rimarca il presidente della Lazio - ma lo trovo fuori luogo dal punto di vista della funzione del Comune di Roma. Io mi preoccuperei di fare sondaggi su come funzionano i servizi: la sanità, la gestione del traffico. Credo sia più importante questo, che occuparsi del perché Dybala sia rimasto a Roma", chiosa Lotito.

