Squalifica Guendouzi, Lazio al contrattacco: i dettagli

La Lazio non ci sta. Dopo le ultime decisioni del Giudice Sportivo sulle squalifiche di Pellegrini, Marusic e Guendouzi, la società biancoceleste si muove per dire la sua. È stata infatti comminata una giornata di stop per i due terzini e ben due per il centrocampista francese, espulso per condotta violenta ai danni di Pulisic in Lazio - Milan. Si legge nel comunicato: "...per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario".

Ora però arriverà il contrattacco della Lazio in difesa di Guendouzi. La dirigenza biancoceleste è pronta a fare ricorso per cercare di ridurre le giornate di squalifica del centrocampista da due a uno. Così facendo, il francese potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Frosinone. In caso contrario salterà anche quella oltre alla sfida in casa contro l'Udinese.

