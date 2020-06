Calciomercato, dalla Spagna: "Lazio interessata a Borré del River Plate"

La Lazio è interessata a Rafael Santos Borré. L'ultima indiscrezione arriva dalla Spagna, riportata dal portale sportivo Don Balon, secondo cui l'attaccante vorrebbe tornare a giocare in Europa dopo l'esperienza nell'Atletico Madrid di Simeone. Il tecnico, impressionato da quanto mostrato nel Deportivo Calì, spinse per averlo, per poi rendersi conto della mancanza di spazi a sua disposizione all'interno della formazione. Per questo, il classe '95 giocò in prestito nel Villarreal per una stagione, per poi finire definitivamente nel River Plate per una cifra intorno ai tre milioni di euro. In Argentina, agli ordini di Gallado, il colombiano è praticamente rinato, ritagliandosi un posto di primo piano nello scacchiere della squadra. A ventiquattro anni, pare essere arrivato il momento di un ritorno europeo. Il contratto scadrà nel 2021 e non ha intenzione di rinnovare. Il club, che chiede per lui quindici milioni di euro, è praticamente obbligato a venderlo per non rischiare di perderlo a parametro zero.

PRETENDENTI - In Francia ci sono varie squadre interessate, ma per Borré la priorità sarebbe tornare nella Liga spagnola. Non è escluso, infine, un suo approdo in Serie A. La Lazio, che gli garantirebbe con tutta probabilitò la Champions League, avrebbe chiesto informazioni su di lui, ma sembra che anche Atalanta, Sampdoria e Udinese gli abbiano messo gli occhi addosso. La cosa più importante per il giocatore rimane una: essere titolare.

