Calciomercato Lazio, resta viva l'ipotesi Nacho Fernandez: lascerà la Spagna

Il calcio si ferma, il calciomercato no. Al netto di quello che si deciderà sul fronte dell'emergenza coronavirus (intanto il campionato resterà fermo fino al 3 aprile), la Lazio ha l'obbligo di progettare il futuro. Che, anche nella più funesta ipotesi di stop definitivo alla Serie A, dovrebbe dire Champions League. I biancocelesti si stanno muovendo per rinforzare il reparto arretrato. Serve un giocatore d'esperienza e qualità, uno che sappia cosa significa giocare - e addirittura vincere, seppur da comprimario - la Champions. Un giocatore come Nacho Fernandez. Difensore classe '90, in uscita dal Real Madrid e già catapultato in orbita Lazio al termine del calciomercato di gennaio. Lo spagnolo è finito ai margini della rosa, Zidane non lo vede più. E per questo in estate lui e i Blancos si diranno addio dopo 13 anni. Cresciuto nel vivaio delle Merengues, Nacho ora ha voglia di cambiare aria. E paese. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il suo futuro è lontano dalla Spagna (nonostante l'interesse di Valencia e Villarreal) e parla italiano. Oltre alla Lazio, lo cercano anche Napoli e Roma. Piace a Tare perché può giocare sia centrale che terzino, destro o sinistro, sarebbe un jolly perfetto per la difesa a 3 di Inzaghi. Ha all'attivo 22 presenze con la Spagna e 199 col Real Madrid, e non dovrebbe costare più di 15 milioni. Tutte caratteristiche che lo rendono l'identikit ideale per la Lazio che verrà: una Lazio da Champions League.

