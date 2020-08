Calciomercato, Schira su Kumbulla: "Il Verona chiede 30 milioni, ecco le offerte di Lazio e Inter"

Lazio e Inter inseguono da tempo Marash Kumbulla. Le offerte recapitate per il difensore del Verona, stando a quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter, non hanno soddisfatto il presidente Setti."Per ora sia Inter sia Lazio non hanno soddisfatto il Verona" - le parole del giornalista sportivo - "Setti vuole 30 milioni per vendere Kumbulla. Altrimenti rinnova e resta un altro anno. La Lazio ha offerto 16 milioni più due giovani (Lombardi e Maistro), mentre l'Inter 18 più Salcedo e un prestito. Per lui quinquennale da 1,5 milioni da entrambe"

Calciomercato Lazio, Raiola in viaggio verso Roma per chiudere Fares

Lazio, Lotito: "Lavoriamo per rinforzare la rosa. Champions? Dobbiamo far bene"

www.lalaziosiamonoi.it