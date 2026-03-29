Alvini: "Ho fatto la tesi a Coverciano su Sarri. L'ho osservato tanto e..."

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Alvini passione Sarri. L'attuale tecnico del Frosinone è uno dei più grandi appassionati del gioco del Comandante, ora sulla panchina della Lazio. Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l'allenatore ha parlato proprio del percorso di Mau e di come l'ha ispirato durante la sua carriera. Di seguito le sue parole.

"Ho fatto la tesi a Coverciano su Sarri. Ai tempi di Empoli andavo spesso a vedere i suoi allenamenti per studiarlo. L'ho osservato tantissimo. Siamo pochi a essere arrivati in altro dai dilettanti, anche se ovviamente il suo percorso è imparagonabile per livelli raggiunti. Ho lavorato per tanti anni mentre allenavo. Poi ho fatto una scelta di vita: lasciare tutto e andare a Bergamo per l'Albinoleffe. Più volte ho pensato di mollare. Ci sono stati momenti duri, ma ho anche vissuto gioie inspiegabili: tra alti e bassi, rifarei tutto".