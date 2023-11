Bobo Tv, Cassano spiega cosa è successo: "Non c'entrano i soldi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Bobo Tv ha cambiato format e questo non prevede più la presenza di Ventola, Adani e Cassano insieme a Bobo Vieri. L'ex calciatore della Roma, ai microfoni di Striscia La Notizia, dopo la consegna del tapiro ha spiegato il perché è stata presa questa decisione: "I soldi non c'entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivsione viene meno, allora ognuno va per la sua strada".

"Vieri voleva comandare? Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque".

