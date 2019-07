Calciomercato Lazio, arrivi e partenze: tutte le news di oggi

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nodo resta il centrocampo, legato ancora al futuro di Milinkovic. Il serbo è sereno, continua a lavorare ad Auronzo. Ma Lotito si riserva la possibilità di ascoltare le offerte che arrivano: "Non dobbiamo venderlo, ma nemmeno tarpargli le ali". Il Manchester United si prepara: è pronto a mettere sul piatto un'offerta da 75 milioni più un bonus da 15. Qualora i Red Devils non riuscissero ad arrivare a Milinkovic, l'ipotesi che rimbalza dall'Inghilterra risponde al nome di Bruno Fernandes. I profili in pole per sostituire l'ex Genk in caso di cessione sono ben noti, ormai: Yusuf Yazici (il Trabzonspor ha definito il prezzo, 20 milioni più il 20% sulla prossima vendita) e Dominik Szoboszlai. Chi, con ogni probabilità, invece, è destinato a restare alla Lazio, è Danilo Cataldi: Sky dà per fatto il rinnovo. La firma c'è, fino al 2024: manca solo l'ufficialità. A proposito di ufficialità: ieri la Lega aveva registrato il trasferimento di Jony, nero su bianco. Nulla che sia riuscito a mettere a tacere le colorite rimostranze del Malaga e del suo presidente, che in un tweet ha commentato sibillino: "Stanno sognando, vedremo presto cosa accadrà" . La Lazio non si scompone: le carte - la famosa clausola contrattuale che permette a Jony di accasarsi in un'altra squadra di massima serie in caso di retrocessione del Malaga - le danno ragione.

LAZIO, IN ENTRATA E IN USCITA - Un'altra persona che non si muoverà da Roma, dopo settimane di tensione: Stefan Radu. Nelle ultime ore, il Trabzonspor c'ha pensato: l'idea era quella di prenderlo in prestito. Nulla da fare, il difensore resta alla Lazio. Meno certa la permanenza di Caicedo, anche se il rifiuto al Boca Juniors può essere un segnale, in questo senso: l'attaccante ecuadoriano ha declinato l'offerta dall'Argentina. Determinante la posizione della moglie, che vorrebbe restare in Italia o partire per Dubai (da cui, per il momento, non pervengono offerte concrete). Il suo contratto scadrà nel 2020, ma il rinnovo è possibile e potrà sancire la permanenza della Pantera alla Lazio. Dall'attacco, alla difesa: Wallace è in uscita, su di lui ci sono il Wolverhampton e il Besiktas (club interessato anche per Riza Durmisi). Invece, in entrata, le attenzioni della Lazio per Hinteregger sono reali: a confermarlo, ci ha pensato il ds dell'Augsburg, Stefan Freund. Concludiamo tornando a centrocampo, con la situazione legata a Milan Badelj: il croato può partire. Nelle gerarchie d'Inzaghi, è stato superato anche da Danilo Cataldi. Questo significa che nella prossima stagione non potrà contare nemmeno sul ruolo di vice-Leiva, che comunque ha dimostrato stargli stretto. Su di lui c'è il Bordeaux, la Fiorentina è più defilata. Ma l'aria è quella di divorzio.