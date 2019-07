Calciomercato Lazio, dall’Argentina: "Caicedo ha rifiutato il Boca Juniors"

Felipe Caicedo e l’Argentina: un matrimonio che non sboccerà. Come informa il portale Tyc Sports, l’attaccante ecuadoriano ha rifiutato il Boca Juniors. Il club di Buenos Aires considerava l’attaccante della Lazio la prima opzione per rimpiazzare El Pipa Benedetto, partito alla volta di Marsiglia, ma il 30enne di Guayaquil ha detto no. Caicedo era anche tentato dalla proposta degli Xeneizes, ma la volontà della moglie María García di non lasciare Roma ha fatto la differenza sull’esito della trattativa. Una risposta che ha lasciato spiazzato il tecnico Gustavo Alfaro, alla ricerca di una prima punta per affrontare la seconda parte della Coppa Libertadores. Il Boca era pronto a mettere sul piatto circa 8-9 milioni e a offrire al giocatore un quadriennale da due milioni a stagione. Per El Panteròn, dopo l’ottima stagione disputata con Inzaghi, si attende ora anche la firma sul contratto in scadenza a giugno 2020. Per sancire definitivamente la permanenza in biancocelesti va trovata un’intesa.

Pubblicato il giorno 23/7/19 alle ore 22:25