Calciomercato Lazio | Zaha vicino, Lotito a colloquio con gli agenti: il punto

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è vicinissima a Wilfried Zaha. Solo ieri, dall'Inghilterra, abbiamo riportato di come l'esterno sinistro abbia trovato un accordo con il club biancoceleste. Una precisazione però va fatta, perché la trattativa non è ancora chiusa, ma che presenta ancora parecchi scogli da superare. Il giocatore, con esperienza internazionale, dal 1° luglio si è svincolato dal Crystal Palace che continua a proporgli un prolungamento del contratto, ma c'è un piccolo dettaglio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, a Zaha l’opzione Serie A lo tenta parecchio. L'ivoriano non viene considerato come un attaccante, bensì come esterno sinistro di piede destro, quindi potrebbe essere utilizzato su entrambe le corsie.

Calciomercato Lazio | Zaha, c'è il sì di Sarri

Nell'ultima settimana, il suo entourage ha avuto contatti stretti con la Lazio che è in pole position su Fenerbahce e l'Al-Naasr. Il problema dell'affare però riguarda le commissioni da riconoscere agli agenti, tra i 5-10 milioni di euro. Per l’ingaggio, invece, Zaha potrebbe accettare una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Nel frattempo che la Lazio cerca di limare le divergenze con gli agenti dell'ivoriano, Sarri ha detto sì a Zaha, punto su cui dovrà partire Lotito.