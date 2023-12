Di Canio: "La Lazio aveva più entusiasmo, ma l'Inter con tre passaggi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio non riesce nell'impresa e all'Olimpico si lascia sfilare tre punti importantissimi dall'Inter. Una prestazione opaca quella degli uomini di Sarri, sicuramente non all'altezza di quelle a cui aveva abituato, penalizzata dagli errori che hanno portato alle reti di Lautaro e Thuram. Di Canio, ospite al Club su SkySport, ha l'ha commentata così: "La Lazio era più nel controllo nel fraseggio, quando gioca così sotto tono la partita si imbriglia. La mia idea è che magari nel secondo tempo la Lazio aveva anche più entusiasmo, si allunga e si sbilancia e questi con tre passaggi arrivano in porta perché hanno tecnica e movimento, potenza e forza. Danno sempre la palla con i giri giusti, al tempo giusto sull’ultima linea. Tutti arrivano a colpire la porta e i numeri, che non mi piacciono tantissimo, vanno letti per le prestazioni: miglior attacco e miglior difesa".

