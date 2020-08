DIRETTA - Calciomercato Lazio, idea Carlos Fernanez del Siviglia per l'attacco

Il secondo acquisto del calciomercato biancoceleste è arrivato ad Auronzo. Ieri Pepe Reina ha raggiunto i suoi compagni in ritiro e ha salutato i suoi nuovi tifosi. Tare e Lotito adesso tornano sul mercato.

DIFESA – Nella serata di ieri il ds albanese ha annunciato l’uscita dall’asta per Marrash Kumbulla del Verona. La Lazio non è più interessata al calciatore e dunque virerà su altri profili per la retroguardia di Inzaghi. L’obiettivo è quello di acquistare un difensore (attenzione alle piste estere tra Belgio e Olanda) e una seconda punta.

FARES – L’esterno franco-algerino resta l’obiettivo numero 1 per la corsia mancina biancoceleste. Piace molto a Simone Inzaghi e la Lazio vuole stringere. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accordo definitivo con la Spal che chiede 10 milioni cash. Lotito offre 6-7 milioni più una contropartita tecnica tra Palombi, Maistro e Di Gennaro. A centrocampo è stato proposto anche Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano dell’Arsenal sul quale c’è anche l’interesse di Fiorentina e Torino. La Lazio ha dichiarato di essere al completo a centrocampo

INCOGNITA MURIQI E SITUAZIONE ATTACCANTI – Il suo infortunio ha complicato l’arrivo alla Lazio. Il kosovaro potrebbe star fuori per più di un mese. Il Fenerbahce ha chiesto 20 milioni per il suo attaccante, il club capitolino si è fermato a 16 + 2 di bonus. L’acquisto di Muriqi è legato a una cessione. Serve una partenza per sbloccare la trattativa. Gli indiziati sono Caicedo e Bastos. L’attaccante piace molto in Qatar mentre il difensore angolano ha diverse richieste proprio in Turchia. Ciro Immobile è un punto fermo, la Lazio lavora al suo rinnovo. Si segnala però che il suo nome sarebbe nella lista dei candidati per il dopo Suarez. Nessuna trattativa e nessun contatto con il centravanti che sarà ancora un punto fermo della squadra di Inzaghi.

UN NOME NUOVO - Come riporta Tuttomerctoweb.com, la Lazio starebbe pensando a Carlos Fernandez, attaccante di proprietà del Siviglia quest'anno in prestito al Granada. L'attaccante classe 1996 sarebbe una valida alternativa di mercato a Muriqi del Fenerbahce. il centravanti spagnolo ha disputato 34 partite in Liga con il Granada totalizzando 11 gol e quattro assist.