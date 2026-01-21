DIRETTA - Lazio Women - Roma, le formazioni ufficiali
Coppa Italia Women | Andata quarti di finale
Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 20:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN-ROMA 0-0
LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Castiello, Benoit, Goldoni; Simonetti; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Thøgersen; Giugliano, Rieke, Greggi; Viens, Corelli, Dragoni. A disp.: Baldi, Soggiu, Veje, Antoine, Valdezate, Kuhl, Brennskag-Dorsin, Pandini, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska. All.: Luca Rossettini
Arbitro: Gerardo Simone Caruso (sez. Viterbo); Assistenti: Andrea Pasqualetto - Andrea Cecchi; Quarto ufficiale: Paolo Rodolfo Benestante
Ammonite: //
PRIMO TEMPO
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Roma, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Appuntamento alle 20:30 col fischio d'inizio.
