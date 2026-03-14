DIRETTA - Napoli - Lazio Women 0-0, fischia l'arbitro: inizia il match!
Serie A Women Athora |16ª giornata
Sabato 14 marzo 2026, ore 15:00
Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)
NAPOLI - LAZIO 0-0
NAPOLI WOMEN (4-4-2): Beretta; Pettenuzzo, Henriksen, Vergani, Giordano; Carcassi, Bellucci, Sciabica, Faurskov; Banusic, Nielsen. A disp.: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Barker, Kozak, Kjolholdt, Troan, A. D'Angelo, O. D'Angelo, Musumeci. All.: David Sassarini
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Visentin, Benoit, Martin, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Karczewska. A disp.: Bacic, Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Castiello, Monnecchi, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Rispoli (sez. Locri); Assistenti: Gatto - Mazza; IV ufficiale: Petraglione; Operatore FVS: Tagliafierro
Ammonite: //
PRIMO TEMPO
9' Simonetti subille fallo da Sciabica, la Lazio guadagna n calcio di punizione da posizione interessante.
7' Benoit commette fallo su Nielsen calcio di punizione per le azzurre.
7' Primo giro dalla bandierina per il Napoli, Banusic alla battuta. Cross in area, la difea bianoceleste riesce in qualche modo a liberare.
4' Le Bihan in profondità per Karczewska, c'è l'anticipo di Beretta che salva la porta del Napoli.
2' Karczewska per lo scatto di Oliviero che punta Pettenuzzo e va al cross, libera la difesa del Napoli.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buon pomeriggio amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Napoli - Lazio Women, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 15:00 per il fischio d'inizio.
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