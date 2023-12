Inter, Inzaghi ottimista contro la Lazio per la Supercoppa: il punto su Dumfries

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Servirà ancora un po' di tempo, ma in casa Inter si avvicina il recupero di Denzel Dumfries. Nell'allenamento svolto questa mattina, il laterale olandese ha lavorato a parte, e non in gruppo, sul campo. Per questo resta da valutare una sua possibile convocazione nella gara di venerdì 29 dicembre contro il Genoa.

Non solo, da monitorare anche in vista della Supercoppa italiana che si giocherà a Riad contro la Lazio il 19 gennaio, alle ore 20.00. Assente anche il lungodegente Juan Cuadrado: il rientro del colombiano è previsto non prima di aprile, motivo per cui la dirigenza è al lavoro per Tajon Buchanan, canadese del Bruges con cui è in corso una trattativa.