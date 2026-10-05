Italia, Mancini: "Continuiamo così, a novembre ce la giochiamo in Belgio"

L’Italia chiude con una vittoria il ciclo di quattro partite di Nations League che vede ora gli azzurri al secondo posto del girone dietro la Francia. Gli Azzurri si impongono sulla Turchia per 3-1 con le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito e, al termine della gara, queste sono le parole del ct Mancini ai microfoni di Rai Uno: “Nonostante avessimo cambiato, c'era stanchezza, abbiamo un po’ sofferto all’inizio ma poi siamo stati bravi a riprendere la gara. Nonostante fosse la quarta è stata una buona gara".

"L'unica cosa certa era che avremmo perso fluidità nel gioco, era previsto. Cambi? Due giocatori erano ammoniti e l’arbitro mi sembrava intenzionato a volerli ammonire ancora per quello li ho tolti".

"Romano? Può giocare anche da mezz’ala, deve giocare queste partite per migliorare".

"Dobbiamo continuare così, vediamo le partite di novembre, probabilmente ce l’andremo a giocare in Belgio".

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