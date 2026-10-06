Italia, Mancini: "Malagò commissario? Soluzione migliore per tutti"
06.10.2026 21:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky da Rimini, dove si trova in occasione della cerimionia che assegnerà il "Premio Gianluca Vialli 2026". Il CT si è espresso anche in merito alla nomina di Malagò come commissario straordinario della FIGC in vista delle prossime elezioni. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono felice che le cose siano state portate a termine. Mi sembra che vada bene a tutti, mi sembra la cosa più positiva".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.