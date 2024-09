Lazio, Baroni a Dazn: "Peccato per i gol subiti. Noslin va aiutato..."

Ai microfoni di Dazn è intervenuto il tecnico della Lazio Marco Baroni dopo la vittoria contro il Torino. Di seguito le sue dichiarazioni: "Voglio fare i complimenti ai ragazzi, in settimana abbiamo viaggiato tanto ma sono rimasti concentrati. Stiamo crescendo, dal punto di vista delle prestazioni ci mancano dei punti. Però dobbiamo anche essere contneti per quanto creiamo e segniamo. I giocatori sono recettivi, seguono la nostra linea e noi continuiamo a lavorare. Durante la settimana facciamo tutti un bel lavoro. Io dico sempre che si gioca come ci allena, la squadra ha dato tanta disponibilità. Poi devo essere il primo ad avere coraggio".

"A livello difensivo secondo me ci muoviamo bene, poi purtroppo subiamo tanto per delle non-azioni dell'avversario. Possiamo migliorare ancora. Noslin? Ha la bellezza della pulizia mentale, deve mantenere la gioia. Quando si sale di livello aumentano le pressioni, sia lo staff che i compagni lo stanno aiutando. Deve essere un po' alleggerito, come anche Tchaouna. Sono arrivati in una piazza importante, li dobbiamo supportare e aiutare".

"Taty-Dia? Li ho visti lavorare in settimana e ho capito che possono lavorare insieme. Hanno una mobilità che mi piace, tolgono punti di riferimento all'avversario. Ora loro devono stare sereni e fare gol. Noi li aiutiamo, così come devono fare loro senza palla. Lo faranno sempre meglio".