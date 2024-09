Lazio, Baroni a LSC: "Felici per i nostri tifosi. Troppo offensivi? Sarebbe un errore cambiare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un Marco Baroni giustamente soddisfatto quello che al termine della sfida vinta contro il Torino per 3-2 si è presentato ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare il match: "Il merito è dei ragazzi, loro sono i veri protagonisti. Questa è stata una settimana intensa ma abbiamo avuto modo di lavorare e oggi ho visto grande partecipazione. I ragazzi hanno raccolto il frutto di questa dedizione, siamo contenti per i nostri tifosi, stiamo crescendo. Mi dispiace solo prendere due gol su non azioni dell’avversario ma oggi la squadra ha avuto personalità sul campo, contro una squadra molto fisica. Queste sono partite che si vincono soprattutto sotto l’aspetto mentale".

"Difesa? Oggi hanno fatto benissimo, noi vediamo i numeri, li analizziamo quindi sono sereno perché anche oggi dietro abbiamo fatto molto bene. A volte prendiamo gol in situazioni evitabili o che sono frutto della casualità ma a me interessa che ci sia sempre la ricerca della giocata offensiva, questo è l’aspetto più importante".

"Noslin? Tj deve stare tranquillo. Lui è salito di livello in modo importante, la Lazio è una piazza prestigiosa. Deve essere leggero, le responsabilità sono mie, loro devono essere lanciati. Hanno un percorso diverso rispetto a Dia che ha giocato nei tre campionati più importanti ‘dEuropa. Devono avere tempo di sbagliare e io devo dargli fiducia e serenità, serve solo questo".

"Dia che ha speso tanto in queste partite, è sempre stato in campo e io devo anche gestire le risorse dei nostri ragazzi. Il fatto che durante la gara in Europa io abbia fatto tanti cambi è stato propedeudico a questo. Alleno un gruppo di titolari, glielo dico e devo essere coerente. A me piace un calcio offensivo, sarebbe un errore cambiare. Dobbiamo trovare una mentalità forte, un’identità forte, poi le altre situazioni le metteremo a posto. In questo momento la cosa più importante è che la squadra crea e tira in porta".