Lazio, Basic a Dazn: "Sono felice, ma non voglio parlare di me. Dobbiamo..."
27.10.2025 07:27 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Toma Basic, protagonista assoluto della vittoria della Lazio contro la Juve, è intervenuto ai microfoni di Dazn nell'immediato post partita. Le sue parole: "Cosa provo? Sono felice, però sento anche fatica. Non solo da parte mia, ho visto tutta la squadra che ha dato tutto fino alla fine".
"Non voglio parlare di me perché non c’è tempo per l’euforia la classifica è troppo stretta. Ci sono altre partite in cui dobbiamo fare come oggi. Come ha detto il Capitano, mi sono allenato con la squadra sempre".
Pubblicato il 26/10