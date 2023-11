Lazio, Condò: "Partita con scarso domani. La scelta di Sarri ci dice..."

TUTTOmercatoWEB.com

A poco più di mezz'ora dal fischio d'inizio del match tra Lazio e Celtic, ai microfoni di Sky Sport Paolo Condò ha commentato così le scelte di formazione di Sarri: "Non so se il mischiare le carte sia per ingannare gli avversari o per fare turnover. Questa è una partita con scarso domani, se la vinci hai buone chance di qualificarti se non vinci devi pensare all’Europa. È una gara nella quale, in una situazione di crisi, l’allenatore generalmente va con gli uomini di cui si fida. Questa scelta ci dice che ha più fiducia nei nuovi che nei vecchi. I nuovi non stanno combinando niente di che, ma se li scegli in una gara come questa significa che hai maggiore fiducia in loro".

Passando alle parole del tecnico biancoceleste, l'opinionista ha sostenuto: "Sarri l’ha detto, è una persona seria e sarebbe anche capace di fare questa cosa. L’ha detto venti giorni dopo aver detto di voler chiudere alla Lazio, questa cosa fa pensare. La Lazio dello scorso anno è l’inno all’equilibrio che quest’anno è saltato in aria".

