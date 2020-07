Lazio, Correa: "Sto bene e voglio giocare. Finiamo con entusiasmo"

Correa ritorna tra i convocati di Lazio-Cagliari e ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato così: "Ho tanta voglia di giocare, ho subito un infortunio brutto e in un momento delicato della stagione, ma ora penso ad aiutare la squadra fino alla fine. Sarebbe bello vincere stasera, non è importante chi segna, l’importante sono i tre punti che stiamo aspettando da un po’ per finire la stagione con entusiasmo. Il Cagliari gioca bene, ha davanti giocatori di qualità e sono intensi. Noi però dobbiamo fare il nostro gioco per fargli male. Speriamo di riuscirci visto che da un po’ di partite facciamo fatica. Immobile capocannoniere? Da quando sono qui cerco sempre di aiutarlo in questo senso. Sarebbe bello se finisse come capocannoniere".

Lazio - Cagliari, formazioni ufficiali: Luis Alberto e Jony titolari