Lazio, Hernanes ricorda: "La Coppa Italia contro la Roma è stata storica"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, nel podcast 'Tutti Teorici', per Hernanes. Il brasiliano, ora talent di Dazn, ha ricordato i tempi alla Lazio parlando della storica vittoria del 26 maggio 2013 in finale di Coppa Italia contro la Roma. Di seguito le sue parole a riguardo.

“La Coppa Italia contro la Roma? La prima immagine che mi viene in mente è la capriola che ho fatto con tutti in cerchio. È stata la più felice che ho fatto, avevo capito che fosse qualcosa di storico, che sarebbe rimasta nel tempo. È una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera. Non sapevo che in Italia si vivesse il calcio con questa intensità. I tifosi della Lazio mi trattano in una maniera incredibile, mi sono rimasti nel cuore. Ogni volta che vado a Roma non vorrei mai andarmene. Aver vinto quella coppa è stato un modo di ricambiare l’affetto e l’amicizia che mi hanno dato negli anni. La maglia della finale? Ce l’ho ancora. Io ne ho poche, ma quella sicuramente sì, nel guardaroba”.