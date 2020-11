Lazio, Inzaghi in conferenza: "Orgoglioso della squadra. Correa? Una spina nel fianco della Juve"

La Lazio agguanta la Juventus allo scadere con il gol del solito Felipe Caicedo. All'Olimpico finisce 1-1, con l'attaccante ecuadoregno che risponde alla rete di Cristiano Ronaldo. Segui qui la diretta scritta della conferenza stampa di Simone Inzaghi.

Ti aspettavi questa Lazio?

Credevo in questa prestazione della mia squadra. Era la settima partita in pochi giorni, contro una squadra importante come la Juventus. Il pareggio è meritato.



Partita più difficile della tua carriera?



Non credo. Ne abbiamo fatte tante, abbiamo giocato finali. Chiaro che con queste problematiche di uomini e rotazioni fino all'ultimo dovevamo avere diversi piani. Dovevamo dare tutto quello che avevamo e lo abbiamo fatto.

Questa squadra ha una grande capacità di andare oltre le difficoltà...



Questo mi rende molto orgoglioso, così come sono felice della mano che ci danno quelli che entrano dalla panchina. Oggi, così come a San Pietroburgo ci hanno dato tanto.



Correa?



Oggi ha fatto una grande partita. Lui è uno di quelli che insieme a Milinkovic e Acerbi che non ha mai saltato un minuto in queste partite ravvicinate. Lui è stato una spina nel fianco della difesa della Juventus, non solo nell'azione del gol.



Muriqi?



Sta entrando in condizione sono soddisfatto di quello che sta dando, così come sono soddisfatto di Fares, Pereira, Hoedt e tutti quelli che sono arrivati. Molti sono nazionali e non riesco ad averli con continuità. Secondo me cresceranno tanto ancora.



Luiz Felipe?

Luiz è un simbolo di questa Lazio. Ha fatto una grande partita così come Luis Alberto, Lazzari che non giocavano da un po'. Li ho dovuti rischiare un po'.



