Lazio - Juve, fischia l'arbitro ma Luis Alberto è in campo: parte la sfida con i figli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina Lazio - Juve ma Luis Alberto è ancora in campo. Sessione extra d'allenamento? Niente affatto. Appena l'arbitro Colombo ha fischiato la fine, lo spagnolo ha ringraziato i tifosi per poi dare il via a una seconda partita, questa volta con i bimbi per protagonisti. I suoi figli - Lucas e Martina - ma non solo: tanti piccoletti hanno iniziato a correre sull'erba dell'Olimpico, tentando anche di andare in gol. Quella rete che i più grandi hanno fatto solamente al 93', conquistando tre punti d'oro, i primi dell'era Tudor.

