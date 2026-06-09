Ex Lazio, Klose compie gli anni: gli auguri del club biancoceleste

09.06.2026 12:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Ex Lazio, Klose compie gli anni: gli auguri del club biancoceleste
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La Lazio fa gli auguri a una leggenda del club biancoceleste. Spegne oggi 48 candeline Miroslav Klose. L’ex attaccante biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 2011 al 2016.

Nella Capitale, Klose ha collezionato 171 presenze e 63 reti e 35 assist. Nella Capitale ha conquistato la Coppa Italia del 2013, trionfando anche nel Mondiale 2014 con la nazionale tedesca. 

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.