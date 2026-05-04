Lazio, Noslin a LSC: "Questo uno dei gol più belli per me. La finale di Coppa Italia..."
La Lazio vince in rimonta contro la Cremonese per 2-1 con i gol di Isaksen e Noslin. Ottavo gol arrivato nei minuti di recupero quello dell'olandese che contro la Cremonese però pesa tantissimo. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Noslin:
"Sono veramente felice di questi 3 punti, la Lazio ci ha sempre creduto, è una vittoria importante e voluta per la classifica. Sì è sicuramente uno dei gol più belli, non l’ho ancora rivisto, ma è molto importante. Questi 3 punti sono l’inizio, danno anche speranza di vincere la Coppa Italia ma sono 3 punti per aprire questo mese e terminare al meglio la stagione. Bellissimo gol. Come mi sento? Cambia poco se da esterno o attaccante centrale, l’importante è che la Lazio vinca, a livello mentale però mi sento molto più forte".